Médecine : ces découvertes qui donnent de l’espoir

Des thérapies prometteuses pour le cancer

Jean-Pascal Machiels, oncologue aux facultés universitaires Saint-Luc se montre encourageant. "On progresse tous les jours, c'est certain. Si le nombre de cancers est en augmentation, on constate aussi que la mortalité diminue fortement. Par rapport à il y a vingt ans, on a énormément augmenté les chances de guérison et il y a aussi de plus en plus de patients qui vivent longtemps dans de bonnes conditions tout en ayant un cancer", explique-t-il. Désormais, 55 à 60 % des patients atteints d'un cancer en guérissent. "Ça varie d'un cancer à l'autre. Il est important de nuancer. Mais plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont importantes", précise le spécialiste. Selon lui, des avancées thérapeutiques devraient encore venir améliorer ces chiffres. "Les techniques chirurgicales s'améliorent énormément. Les chirurgiens sont capables d'opérer des choses de plus en plus difficiles. Les radiothérapies, autre traitement du cancer sont également de plus en plus perfectionnées. On observe également énormément de progrès au niveau de l'immunothérapie : certains types de tumeurs y sont très sensibles et on obtient de très bons résultats. Par ailleurs, de nouveaux traitements devraient permettre dans un futur proche aux chimiothérapies de mieux cibler les tumeurs par rapport aux cellules normales. Grâce à toutes ces avancées, on peut imaginer qu'on parviendra à éradiquer les cancers ou à faire en sortent qu'ils ne progressent pas."

Vers un traitement de l’endométriose

Autre nouvelle porteuse d’espoir dans un tout autre domaine : des chercheurs japonais ont identifié une bactérie liée à l’endométriose. Une découverte prometteuse qui ouvre la voie à de potentiels traitements pour cette maladie qui touche des millions de femmes à travers le monde et provoque de violentes douleurs.

Soigner le bébé via la maman

Les équipes du Centre des malformations vasculaires et du Service d’obstétrique des Cliniques Saint-Luc ont réalisé une première mondiale cette année : ils sont parvenus à traiter in utero un fœtus atteint d’une malformation vasculaire. Selon le porte-parole de l’hôpital, l’enfant, âgé de 5 ans se porte très bien et cette découverte devrait profiter à de nombreuses autres personnes.

Un nouveau traitement contre l’épilepsie

Il arrive que l’épilepsie résiste aux médicaments. On la qualifie alors de réfractaire. Des chercheurs sont parvenus à développer une nouvelle technique qui permet de traiter les malades par chirurgie, en enlevant la partie du cerveau responsable des crises de façon plus rapide et moins risquée que par le passé.

Un médicament contre Alzheimer

Un nouveau médicament expérimental semble capable de ralentir de plusieurs mois la progression de la maladie d’Alzheimer, a annoncé une compagnie pharmaceutique il y a deux semaines. Si ce médicament ne permet pas à proprement parler de guérir de la maladie, il offre un nouvel espoir aux patients et ouvre la voie à de nouveaux traitements.