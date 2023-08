On les aperçoit aussi aux abords des gares et des stations de métro, équipés de présentoirs qui leurs permettent d’exposer leurs fascicules, traduits dans plusieurs langues évoquant la fin du monde, qu’ils jugent imminente. Mais plus récemment, les Témoins de Jehovah ont opté pour une autre technique de recrutement plus moderne : les appels téléphoniques.

La semaine passée, un Bruxellois a ainsi eu la surprise de recevoir un appel téléphonique d’un membre des Témoins de Jehovah.

"Ce matin, ce ne fut pas un appel de la voyante, de la secrétaire du numérologue, du laboratoire suisse de soins de beauté pour hommes ou des inépuisables employés de Windows à l'accent anglais asiatique qui veulent du bien à mon PC infecté par des virus. Non, ce fut une première, j'ai reçu un appel des Témoins de Jéhovah", explique-t-il.

"Il faut croire que le porte-à-porte est devenu plus dangereux qu’avant ou qu’ils sont restés en télétravail après la Pandémie, eux aussi. Mais eux, au moins, ne vous demandent pas de les recontacter sur un numéro surfacturé."

S’en est suivi un échange de plusieurs minutes sur la Bible et l’apocalypse.

Selon l'UNADFI (Union nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu victimes de sectes), la prédication est capitale pour les Témoins de Jéhovah. Ils y consacrent, en moyenne, une centaine d'heures par an. "Pour justifier cette pratique, ils affirment obéir au Christ qui aurait ordonné à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle en allant trouver les gens chez eux pour augmenter le nombre de ses fidèles.", note l'organisme.

Les personnes endeuillées feraient partie des cibles privilégiées de ces appels téléphoniques. "Ils utilisent le téléphone surtout en cas de décès d'un membre de la famille. Ils s'informent via les annonces nécrologiques et leur discours est de dire aux proches qu'il ne faut pas désespérer parce que la fin du monde va bientôt arriver", expliquait Sandrine Mathen, ex-directrice du CIAOSN (Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles) il y a plusieurs années.