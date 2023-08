Ce challenge soi-disant “brûle-graisse” qui refait surface sur TikTok : les experts en nutrition tirent la sonnette d’alarme

Avec l’été, ce “truc” est de nouveau sorti. Mais là, c’est le raz-de-marée : près de 21 millions de posts sur le sujet ont été mis en ligne ! Il est vrai qu’il a l’air bien innocent ce challenge qui prétend aider les gens à perdre du poids mais surtout à brûler la graisse du ventre, celle qui s’accumule et part si difficilement grâce à quelques gouttes de citron dans un café.

Mais lorsque l’on sait qu’un enfant sur trois en Belgique est en surpoids, on peut se demander combien d’entre eux se sont lancés bille en tête dans la préparation de cet élixir miracle.

Comment justifier nutritionnellement que l’ajout de citron au café pourrait aider à perdre du poids ? “On ne le peut pas”, martèle Cécile Bétry, médecin et chercheuse en nutrition “il n’y a absolument aucune base scientifique pour dire qu’il existerait un bénéfice pour une perte de poids à visée amaigrissante significative”.

Le citron n’a pas de pouvoir miracle. “En ajoutant du citron à votre eau, vous lui donnez un meilleur goût, ce qui vous aide à rester hydraté. De plus, boire de l’eau avant un repas peut favoriser la satiété, ce qui vous incitera à manger moins”, suggère la diététicienne Samantha Cassetty. “Si vous mangez moins, cela peut entraîner un déficit calorique nécessaire à la perte de poids. Mais c’est un effet marginal qui touche très peu de monde”.

Et pourtant, l’astuce fausse s’est tellement étendue qu’elle est devenue une rumeur urbaine et nombre d’internautes ont tenu à témoigner de pertes de poids bluffantes, autour du hashtag #CoffeeLemonChallenge… Juste pour en être ! Comme cette utilisatrice de TikTok, qui a affirmé avoir perdu huit kilos en deux semaines.

Ce breuvage considéré comme miracle n’est en plus pas innocent : des spécialistes de la nutrition et du comportement alimentaire mettent en effet en garde contre cette tendance qui peut se révéler dangereuse et initier des troubles alimentaires compulsifs, notamment chez les adolescents. “Sur l’application, boire le breuvage quotidiennement en filmant sa perte de poids est devenu un challenge, des vidéos de médecins américains ont même été détournées, pour faire croire que des praticiens approuvent cette méthode”, déplore le Pr Pierre Dechelotte, président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique indique que “le café, qu’il soit chaud ou froid, n’a jamais fait perdre du poids.”

Et surtout, ce challenge pointe à nouveau le poids comme l’ennemi à combattre… Or, des chercheurs de l’Université de Laval avaient pu montrer que “les médias sociaux constituent une plateforme intéressante pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les bonnes habitudes alimentaires ou qui cherchent du soutien pour perdre quelques kilos. Mais en pratique, ils ont un effet négatif sur l’image corporelle des femmes. Chez les adolescentes par exemple, le fait d’y consacrer plus de deux heures par jour est associé à un risque plus élevé d’insatisfaction par rapport à son poids et à un désir plus grand de perdre du poids”.

La propension à idéaliser la minceur et à se comparer aux autres est loin d’être de l’histoire ancienne.