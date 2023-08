Grande favorite chez les enfants en été, la “granita” n’est pas sans risque pour la santé

C’est l’été et il fait chaud. Cette année nous connaissons des températures tropicales en Europe. Pour se rafraîchir, beaucoup d’enfants aiment déguster une granita, cette glace pilée à l’eau colorée. Toutefois, en consommer n’est pas sans risque, surtout pour les enfants. En effet, la Food Standards Agency (FSA) au Royaume-Uni révèle via un communiqué qu’il ne faut pas laisser les enfants âgés de moins de quatre ans consommer cette boisson. En cause ? La présence de glycérol qui est un liquide inodore, visqueux et incolore aux saveurs sucrées et qui donne cette texture grenue à cette boisson.