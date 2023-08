Pourquoi l’orgasme est le meilleur des médicaments

Pour faire simple : les neurotransmetteurs, ces molécules chimiques (adrénaline, noradrénaline,…) qui transmettent des messages d’un neurone à un autre sont comme des boules de flipper et vont allumer le circuit de la récompense comme… le font aussi les drogues ou le sport à haut niveau. Une activité intense mais fugace. Dans le même temps, arrive le jackpot hormonal à l’effet plus diffus qui agira donc davantage sur le long terme. Parmi les hormones les plus importantes : la sérotonine, qui favorise la zen-attitude, la dopamine, dite hormone du bonheur, et du plaisir, l’ocytocine, qui favorise l’attachement, les endorphines qui font planer. Un orgasme cela :

1. booste l'immunité. La libération de l'arsenal des hormones (notamment celles citées plus haut) a un effet bénéfique sur le stress, délétère sur les défenses immunitaires. Elles agissent aussi sur le thymus un organe essentiel pour protéger l'organisme contre les infections et les virus. Enfin, des études récentes ont mis en évidence qu'avoir des rapports sexuels diminuerait également de 50 % les probabilités d'avoir une crise cardiaque. Enfin, le sexe et l'orgasme réduiraient les risques de cancer de la prostate et du sein.

2. aide à s'endormir. L'extase atteint, le cerveau coupe le flux des hormones du love et du plaisir, elles sont remplacées par la prolactine, liée au sommeil, explique Anaïs Roux. À savoir qu'un orgasme en couple libère 4 fois plus de prolactine qu'en solo… Bien dormir permet aussi au système immunitaire de bien se régénérer. Et favorise une vie sexuelle épanouie. Un vrai cercle vertueux.

3. maintient en forme. Le sexe, c'est de l'activité physique sinon du sport ! On s'active consciemment (en principe) pour faire monter le plaisir tandis que l'orgasme va accélérer les fréquences cardiaque et respiratoire. Résultat collatéral : nous voilà rouge tomate mais détendus et décomplexés.

4. soulage les muscles et les douleurs. Ce cocktail d'hormones active des réactions anxiolytiques, antalgiques, analgésiques et relaxantes. Le champ d'action de l'orgasme thérapeutique est large : arthrose, règles douloureuses, inflammations, migraines… Il serait aussi utile pour soulager les douleurs chroniques comme la sclérose en plaques.

5. rend belle, beau. Regardez-vous : détendus, aimants, baignant dans la plénitude, vous rayonnez. Par exemple, chez les femmes, l'œstrogène libéré (qui aide à maintenir le collagène) et l'ocytocine (antistress), sont bénéfiques pour la peau. Ces climax masculins comme féminins "permettent aussi de booster la circulation sanguine et de mieux lutter contre les inflammations de l'organisme, ralentissant ainsi le vieillissement", décrit Anaïs Roux.

6. soutient l'estime de soi. L'orgasme est loin d'être un simple instinct animal et primaire, il "allume" des mécanismes de pensées qui aident à avoir un meilleur jugement sur soi, explique Anaïs Roux. La zone "jugement de soi" du cortex orbito-frontal latéral gauche se désactive : on n'est plus inhibés. Même si chez les femmes, la peur du jugement public ou de l'autre joue un rôle amoindrissant.

7. stimule l'attachement et la tendresse dans un couple. Une vie sexuelle épanouie est essentielle pour la durabilité d'un couple. Et ce, sans même atteindre le climax ! Mais si climax il y a, on gagne quelques points en plus au compteur "couple" : l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, la même qui envahit les mamans après la naissance du bébé, est aussi sécrétée.

8. masse le cerveau et laisse parler le corps. Même si toutes les zones cérébrales sont les principales initiatrices de l'orgasme, on s'oublie dedans et finalement, on se lâche le neurone : "Le raisonnement s'envole" ! Dans le même temps, des signaux sont envoyés qui vont lâcher la bride au corps : des contractions rythmiques et incontrôlables des muscles de la ceinture périnéale (anus, prostate muscles du pénis chez l'homme ; muscles du vagin, de l'utérus, de l'anus et du pelvis chez la femme).

9. libère l'imagination. Et la force de la pensée la curiosité pour entretenir une sexualité épanouie, varier les pratiques, comprendre de quoi il retourne. Et même la spiritualité, comme avec le tantrisme. Les orgasmes boosteraient également la mémoire !

10. donne envie d'avoir envie. Même si on n'atteint pas le 7e ciel à tous les coups, on va à la rencontre du plaisir, qui libère aussi des hormones. Envie en couple, envie en solo pour mieux se connaître aussi : 50 % des femmes disent d'ailleurs atteindre plus facilement l'orgasme en se masturbant qu'en faisant l'amour en couple. Après tout, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse…