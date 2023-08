Langage trop populaire, vêtements débrayés: le Parlement ne doit pas devenir la cour de récréation

Jadis, les élus de la nation, majoritairement des hommes, étaient essentiellement issus des couches sociales supérieures pour ne pas dire de la bourgeoisie. Désormais, celles et ceux qui représentent le peuple ont tendance à parler comme celles et ceux qui les ont porté dans l'hémicycle. Pas de subjonctif plus que parfait ni d’adverbe pour lequel vous devez piocher dans le dictionnaire mais un langage plus direct, parfois plus cru et souvent moins argumenté. Si cela ne vire pas aux insultes et aux attaques personnelles, ce langage que l'on peut déplorer mais plus contemporain n’est pas forcément gênant.

A contrario, l’institution mérite le respect dans le choix de ses vêtements. Il ne nous viendrait pas à l’esprit, dans la vie de tous les jours, de débarquer à un entretien d’embauche en short de foot, casquette vissée sur la tête, chemise à fleur et claquettes. Sous les ors de la royauté, aucun uniforme n’est formellement exigé. Il ne faut pas instaurer une "fashion police". Néanmoins, le bon sens et parfois la bienséance doivent naturellement s’imposer.