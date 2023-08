Eric Naulleau s’attaque aux wokistes et à Sandrine Rousseau: “Ils parlent d’un homme nouveau comme Staline ou Hitler”

En Belgique, nous ne la connaissons réellement qu’à travers des phrases qui, au premier degré, peuvent prêter à sourire mais qui distillent au sein de la société des idées de "déconstruction" qui débouchent sur le choc des mondes. En vrac, pour celles et ceux qui suivraient ses péripéties et ses saillies de loin, voici quelques déclarations qui ont fait le buzz.

Barbecue : “Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité.”

Incendies : “La consommation de viande est une des causes.”

Émeutes. “Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté ? Les marques avec le sentiment de relégation ? Peut-être est-ce à analyser politiquement pas juste sécuritairement ? “

Au-delà de l’exagération, sans doute volontaire, cela cache (à peine) une volonté farouche d’un projet de société, dite nouvelle, qui interpelle. Au point que l’écrivain, journaliste et débatteur aux arguments ciselés et aux punchlines frappants Eric Naulleau (qui a ferraillé aux côtés d’Eric Zemmour dans “On n’est pas couché” de 2007 à 2011 et sur Paris Première), s’est fendu d’un pamphlet “La faute à Rousseau” (aux éditions Léo Scheer). Comme un avertissement. Comme un réveil strident. “Je n’ai pas tellement peur pour moi car je ne serais plus là pour voir cette société totalitaire. Je crains pour mes enfants (il en a deux) “, dit-il.

Un Grand Entretien cash avec une personnalité qui n’a pas hésité à quitter la torpeur de ses vacances.

"La faute à Rousseau" (éditions Leo Scheer) a beaucoup fait parler en France ©DR

En publiant un pamphlet, vous annoncez d’emblée la couleur.

“Mon premier était consacré à Michel Houellebecq (“Au secours Houellebecq revient !”) en 2005. Un pamphlet est certes agressif mais je donne rendez-vous vingt plus tard pour vérification. Sur Houellebecq, je ne m’étais pas trompé sur son islamophobie.”

En quoi la pensée wokiste de Sandrine Rousseau constitue-t-elle un danger ?

“Son projet de société m’effraie. Elle veut tuer tous les petits plaisirs des gens par la lecture inclusive, la modification des textes littéraires, le barbecue et la viande. Elle sait mieux que les autres ce qui est bien pour vous. Avec une arrogance incroyable, elle veut tout corriger au nom de sa morale. Nous sommes en plein dans le roman 1984 de George Orwell où le pouvoir corrige les textes de manière perpétuelle afin qu’ils collent à leur vision.”

"C'est une taliban. Elle est favorable à la déterioration des oeuvres d'art au nom de sa propre morale"

Vous allez jusqu’à la présenter comme un taliban. C’est fort quand même ?

“Elle encourage la détérioration des œuvres d’art. Qu’ont fait les talibans en arrivant au pouvoir en Afghanistan en 2001 ? Ils ont détruit les bouddahs millénaires de Bamiyan. Elle estime que ses convictions idéologiques sont supérieures à l’art. Elle promeut la violence dans les manifestations écologiques. C’est du fanatisme.”

Pourtant, elle a un physique plutôt sympathique voire souriant.

“C’est encore plus inquiétant. Son sourire narquois me fait froid dans le dos. On dirait Didi, le personnage japonais dans les albums de Tintin. Celui qui vous explique qu’il va vous montrer la voie de la justice mais qu’il doit d’abord vous couper la tête. Pour votre bien évidemment.”

L’expression “homme déconstruit” vous irrite particulièrement.

“Parce qu’elle part du principe que l’homme est coupable de tout ce qui ne va pas parce qu’il est un homme. Il ne faut pas chercher plus loin. C’est coulé dans le béton. Même l’autocritique ne suffit pas. Elle parle d’ailleurs d’homme nouveau. Comme les staliniens, les nazis et les maoïstes. C’est du totalitarisme pur et simple sous un masque neuf.”

Homme blanc de plus de 50 ans hétérosexuel, n’êtes-vous pas tout ce que les wokistes détestent ?

“Toutes celles et ceux qui s’opposent à eux sont qualifiés d’extrême droite et de fasciste. Je suis l’homme à abattre. Il suffit de regarder la meute qui me tombe régulièrement dessus sur les réseaux sociaux.”

"Je ne suis pas un conservateur mais je veux préserver la langue française et le patrimoine"

Peut-on vous qualifier de conservateur ?

“Si cela signifie de tout garder en l’état et ne rien toucher, je ne suis pas conservateur. Je suis favorable à des évolutions. Si penser que la langue française n’est pas un labo, que la culture, le patrimoine et les traditions doivent être respectés et maintenus, alors je suis conservateur.”

Vous êtes foncièrement un homme de gauche, comment peut-on vous qualifier d’extrême droite ?

“Parce que je ne suis pas d’accord avec eux. Point. C’est risible. Je mets au défi quiconque de présenter un de mes propos ou un de mes comportements qui pourrait être d’extrême droite. Heureusement, une certaine gauche se réveille et se rend compte que le délire wokiste va trop loin.”

Sandrine Rousseau, qui n’a pas réussi à devenir la candidate d’Europe Écologie les Verts pour la présidentielle de 2022, représente-t-elle un vrai courant ?

“C’est un phénomène très parisien et très urbain. Néanmoins, elle a table ouverte dans les médias notamment le service public et sa pensée est très présente au sein des milieux intellectuels. Elle répond à toutes les interviews pour qu’on la voit. Il ne lui manque que Pif Gadget. Elle diffuse ses idées comme de la crème solaire. Elle étale et elle fait entrer dans les esprits.”

"Elle a table ouverte dans les médaias pour distiller ses idées. Il ne lui manque que Pif Gadget..."

Cela ne s’est pas encore traduit dans les urnes.

“L’élection présidentielle n’a jamais été favorable aux Ecolos. Néanmoins, ils ont conquis de grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou Strasbourg avec des polémiques sur le sapin de Noël ou le Tour de France.”

Vous qui êtes un homme qui aime le débat, avez-vous proposé une confrontation ?

“Évidemment mais Madame Rousseau refuse. Pire Jean-Luc Mélenchon, son patron au sein de la Nupes (la coalition des gauches), pose comme condition préalable à sa participation à une émission que je n’y sois pas. C’est curieux comme les dirigeants de gauche français ont toujours admiré les dictatures comme Staline, Fidel Castro ou Mao.”

En début d’interview, vous disiez que vous aviez peur pour vos enfants. Le mouvement est -il irréversible ?

“J’espère que non. Mais il faut réagir sinon nous sommes cuits. Leurs méthodes sont insidieuses.”