L'été n'a pas été très ensoleillé en Belgique: la météo facteur numéro 1 de notre humeur

Vous qui lisez voir qui dévorez quotidiennement cette humeur dans votre DH, vous aurez sans doute comptabilisé le nombre de fois où nos journalistes, pas toujours les mêmes, ont passé leurs nerfs estivaux sur cette sacrée météo qui n’a été que sporadiquement réellement clémente et ensoleillée.

Ce n’est pas être climatosceptique que se gratter l’occiput en comparant l’été pourri dans notre pays, c’est en tout cas la sensation globale qui en ressort, avec la canicule qui embrase le sud de l’Europe avec un thermomètre qui ne cesse d’accumuler les degrés. Il est évident que la planète ressent le changement climatique mais la Belgique est encore, momentanément sans doute, épargnée.

Pendant que la Belgique se plaint d'un été pourri, le sud de l'Europe cuit

La météo peut sembler un sujet annexe et léger. Pourtant, au-delà des débats, des controverses mais surtout des décisions qui doivent être prises pour sauver " une planète qui brûle ", cette fichue météo détermine, outre notre façon de nous habiller, notre humeur du jour. Les pluies diluviennes et les trombes d’eau qui se sont abattues sur une bonne partie de la Belgique ce vendredi matin n’incitaient guère à partir au boulot avec une mine radieuse et en sifflotant. Ou alors " Singing in the rain "…