La trottinette est passée du statut de solution-miracle en matière de mobilité à véritable pestiférée

Certains le voyaient même comme la solution miracle aux problèmes de mobilité dans les grandes villes. Mais à défaut de solution à grande échelle, la trottinette en free-floating a surtout apporté son lot de désagréments. Et est devenue pestiférée. Au point d’être désormais bannies de plusieurs grandes villes à travers le monde.

Et à Bruxelles ? Le débat fait de plus en plus rage. Et la Région bruxelloise entend donner une dernière chance à ce modèle de micromobilité. Désormais, tout est entre les mains des usagers des trottinettes.

En cas de prise de conscience collective, ce moyen de locomotion pourra perdurer. En cas de continuation du je-m’en-foutisme général au mépris des autres usagers, ils devront à nouveau user les semelles de leurs chaussures.