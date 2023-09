Fusion des communes : briser le tabou, donner la parole au citoyen

"Êtes-vous pour une fusion de la ville de Tongres avec la ville de Looz : oui ou non ?" Le dilemme est clair. Sans ambiguïté. Ce week-end, les citoyens des communes concernées ont été appelés aux urnes pour s'exprimer sur un mariage de leurs entités. Car en Flandre, les fusions vont bon train et, aux yeux du ministre libéral Somers, devraient encore s'accélérer. En Wallonie - Bruxelles n'en parlons même pas… -, le sujet est dans les limbes. À l'exception de Bastogne et Bertogne.