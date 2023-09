Une des plus importantes saisies dans l'UE ces dernières années : 1,5 tonne de médicaments illégaux saisie à l'aéroport de Zaventem

Au total, 1,6 million de comprimés non conformes et dissimulés dans des graines de lin ont été saisis. Il s'agit de Careforce-100, Cobra-120, Pregacare-300 et Artvigil-150, soit des stimulants notamment érectiles comme le sildénafil et des antiépileptiques détournés par les toxicomanes.

Ces médicaments "présentant un risque sérieux pour la santé" ont été découverts sur base d'un contrôle de l'Afsca en collaboration avec la douane et l'unité spéciale d'enquête de l'AFMPS, précise cette dernière. Une enquête a été ouverte.