Avant même d’avoir déposé ses affaires dans son nouveau bureau, Chris Peeters percevra une prime à la signature de 250 000 €. Son salaire de base ? 585 000 €, assorti d’une prime aux résultats (à court terme) de 50 % de son salaire annuel. Et, cerise sur le gâteau, une autre prime, à long terme, qu’il pourra percevoir à partir de la 3ème année, plafonnée à 50 % du salaire de base. Au total, dès sa troisième année de fonction, Chris Peeters pourrait donc percevoir un salaire annuel de 1,2 million d’euros.

Du côté des syndicats et de certains partis politiques, c’est l’incompréhension la plus totale, l’indignation aussi face à de tels montants alors que facteurs, chauffeurs, trieurs et employés de guichets attendent une revalorisation salariale, pointe le PTB. De tels salaires sont toujours difficiles à comprendre, mais traduisent aussi toute la difficulté des grandes entreprises (publiques ou privées) à dénicher des top managers sans leur dérouler le tapis rouge et leur octroyer des bonus qui frisent l’indécence. Et qui désolent toujours plus les petits employés et ouvriers qui peinent à joindre les deux bouts.