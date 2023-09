Récit d'un parcours du combattant pour récolter le forfait de base. 26 janvier 2023, notre pauvre locataire introduit sa demande pour le forfait de base 1, couvrant les mois de novembre et décembre. Réponse automatique du SPF Économie : "Votre demande a bien été introduite. Le délai de traitement est d'au moins 2 mois".

Rebelote en avril pour l’introduction du forfait de base 2 (janvier, février, mars). Sur le site du SPF Économie, malgré les accusés de réception des demandes, aucune trace de ses démarches. Jusqu’au 23 août, avec un mail annonçant enfin l’acceptation de la demande, toutes les preuves ayant été fournies. Encore raté, le 14/09, lesdits documents sont soi-disant manquants. Plus qu’irrité, le toujours pauvre locataire les renvoie, en suivant l’ironique demande du SPF Économie de fournir les preuves… le plus vite possible. Quant à son argent, il l’attendra encore visiblement longtemps.