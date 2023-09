Météo: le beau temps et la douceur vont revenir après le week-end, "on va boucler un mois de septembre historique"

À lire aussi

Pour la deuxième moitié de la semaine, il existe encore une incertitude. “Il y a des signes d’instabilité à partir de jeudi, avec des flux dépressionnaires qui sont à craindre. On en saura plus dans les prochains jours, mais on devrait de toute façon garder une certaine douceur.”

De quoi parler, déjà, d’un mois de septembre de tous les records. “Sur les 20 premiers jours du mois, on a atteint une température moyenne de 20,3 degrés. La moyenne, elle, est de 15,2 degrés ! La différence est considérable, assure Pascal Mormal. On est sur les bases d’un mois de septembre historique. Si on intègre les prévisions pour les derniers jours du mois, on arrive à 18,8 degrés de moyenne. On part donc vers le mois de septembre le plus chaud depuis le début des relevés. Le record, pour le moment, date de 2006, avec 18,4 degrés de moyenne.”

Pour la suite, le signal est toujours le même pour octobre et novembre : un temps plus doux que la moyenne, mais aussi plus pluvieux. “Tout cela va nous amener vers une nouvelle année chaude. On ne devrait pas atteindre les records de 2020 et 2022, mais on sera certainement dans le top 10. Il faudrait un sacré coup de froid pour ne pas y être. Cela prouve que la tendance de fond reste impressionnante, avec ces records qui s’enchaînent. Si on prend les 12 derniers mois, on compte trois mois records : octobre 2022, juin 2023 et septembre 2023, donc.”