Les Belges de plus en plus nombreux à aller travailler à vélo : de grosses différences entre les Régions

Si, en Wallonie, le nombre d’utilisateurs de vélo est faible pour les trajets domicile/travail, on parle quand même d’une augmentation de prêt de 50 % en quatre ans. Sur cette même période à Bruxelles, le pourcentage est de 65,5 %. Aujourd’hui, et, suite à une étude d’Acerta, un travailleur sur six touche une indemnité pour se rendre au bureau à vélo. Cette étude basée sur 320 000 travailleurs avant la semaine de la mobilité. Lors des derniers mois, ce sont 11,25 km/jour parcourus à vélo par les travailleurs. Cela donne droit à une indemnité de 46,5 €. En mai 2023, ce sont 16,65 % des travailleurs qui perçoivent une indemnité vélo. Ces chiffres ne sont pas près de baisser puisqu’on peut ajouter à cela les trajets vers l’école et les commerces de proximité qui, eux aussi, sont en forte hausse. De plus, les leasings de vélo via son employeur sont également en forte hausse. Si le chiffre absolu est de l’ordre de 1,62 % pour les travailleurs qui opte pour un leasing de vélo, il s’agit d’une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Les offres de leasing via un employeur ou simplement via des vendeurs de cycle sont très présentes désormais. Les conditions de ces leasings sont de plus en plus avantageuses, avec des services efficients. Un leasing vélo, c’est la possibilité d’avoir un vélo généralement haut de gamme pour un montant qui oscille entre 50 et 100 euros par mois, en fonction du vélo électrique choisi. Pour les speed-pedelecs, cela varie entre 150 et 300 euros. Mais il y a tout un service qui accompagne ce leasing avec assurance et prise en charge en cas de problème. Cela offre aux cyclistes du quotidien, la possibilité de prendre sereinement la route, de garder une condition sportive et de contribuer à son petit niveau à protéger la planète. Alors convaincu ? Parlez-en à votre directeur… le vélo est parfait pour arriver au travail en pleine forme !