Incivisme, violence verbale ou physique, tous les secteurs sont confrontés quotidiennement à l’agressivité : “La notion de vivre ensemble a disparu”

Policiers et ambulanciers en première ligne

Les faits de violence à l’égard des policiers, pompiers et ambulanciers sont en nette augmentation depuis la crise sanitaire. “La période Covid a fait jouer un rôle aux policiers beaucoup plus répressif”, explique Eddy Quaino, délégué permanent CGSP. “Nous dénonçons les violences envers les policiers depuis des années, mais la crise sanitaire a servi de catalyseur.”

Selon lui, l’appauvrissement de la société contribue à ce sentiment de violence exacerbée. “La crise énergétique impacte le pouvoir d’achat, les gens sont plus à cran. Ils ne parviennent plus à payer les factures d’électricité, de gaz. Les amendes routières sont plus nombreuses du fait de l’augmentation du nombre de radars et on va continuellement puiser dans la poche du citoyen qui est à bout de nerfs”, observe Eddy Quaino, qui pointe du doigt le rôle joué par les réseaux sociaux.

Le phénomène n’épargne pas les services de pompiers et ambulanciers. “Les agressions contre les ambulanciers émanent la plupart du temps des patients ou de leurs proches qui ne savent pas comment réagir sous le coup de la panique, ou qui ne comprennent pas les actes posés. Ces agressions peuvent être exacerbées lorsque les patients sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments”, explique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu. “Quant aux pompiers, ils sont pris à partie lors des interventions. Certaines personnes estiment qu’il s’agit du premier maillon qui représente l’autorité alors que cela n’a aucun sens de s’en prendre à eux.”

Dans le secteur des soins de santé, les agressions en forte hausse depuis la crise sanitaire

Ils sont en première ligne face aux agressions. Et depuis la crise sanitaire, les actes de violence envers les soignants se sont multipliés. Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE non-marchand et infirmière de profession, évoque une hausse constante des agressions à l’égard des soignants. “Qu’elles soient physiques ou verbales, elles se sont banalisées, note-t-elle. À certains endroits et notamment au sein d’un hôpital bruxellois bien connu, on demande même au personnel de porter des gilets pare-balles, ce qui peut donner une idée de l’ampleur de la situation. Il y a une recrudescence des agressions, c’est comme si le patient ou sa famille ne pouvait plus attendre le résultat d’un examen ou d’être pris en charge.”

L’ASBL Médecins en difficulté, consciente de l’effet que ces agressions peuvent avoir sur le moral des médecins et donc sur leur présence et la qualité des soins prodigués, a décidé, dès 2016, de les documenter. De ce précieux travail, il ressort que si les signalements étaient plutôt timides au départ de ce recensement, ils ont explosé en 2023 : 71 cas d’agressions physiques, d’insultes ou d’intimidations sur les quinze premières semaines de l’année 2023, soit presque autant que sur l’année précédente.

Interpellé sur le sujet, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a annoncé qu’avec le nouveau Code pénal, le gouvernement veut envoyer un signal clair : ceux qui commettent des violences au moment où les soignants font leur travail doivent être et seront sévèrement punis. Dès lors, toute personne condamnée pour avoir frappé et blessé un travailleur de la santé ayant entraîné une incapacité de travail de 15 jours devrait risquer ainsi de 3 à 5 ans de prison, au lieu de 2 mois à 4 ans comme aujourd’hui, même si toutes les modalités doivent encore être confirmées.

Dans les avions aussi, les cas explosent

Il s’agit d’un secteur où la sécurité semble être de mise à tous les niveaux, mais dans les avions aussi, les cas d’incivisme et de violence verbale ou physique explosent ces derniers mois. Durant la crise sanitaire, le nombre de cas rapportés pendant ou après un vol avait explosé. Mais on évoquait surtout des faits liés aux mesures sanitaires comme le port du masque ou le respect des distanciations sociales. En 2022, les chiffres étaient bien plus élevés qu’en 2019, dernière année de référence “pré-Covid”.

Selon le dernier rapport de l’IATA, l’Association du transport aérien international, les cas de violence physique ont augmenté de 61 % par rapport à 2021. Si on ne parle que d’un cas tous les 17 200 vols, d’autres cas d’incivisme, moins graves, ont eux aussi explosé l’an dernier. On parle du non-respect des règles de base (ne pas fumer, règles de sécurité et de courtoisie, etc.), de cas de violence verbale ou encore “d’intoxication”, soit les personnes sous l’effet de l’alcool, de drogue ou de médicaments.

L’Horeca face à une impatience “qui va dans les deux sens”

Pour le secteur de l’Horeca – et cela vaut aussi pour les commerces – , on ne doit plus écrire que les crises s’enchaînent. Et le Covid a laissé des traces à tous les niveaux. “Les gens sont moins patients et plus inciviques qu’avant la crise sanitaire, affirme Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. Ce qui me choque le plus, c’est l’absence de savoir-vivre en communauté. Certains clients ne disent plus bonjour en arrivant dans un restaurant, d’autres encore refusent d’éteindre leur cigarette quand un autre client demande gentiment d’arrêter de fumer le temps qu’il mange, etc. On est vraiment dans une situation générale où la notion de vivre ensemble a disparu.”

Ludivine de Magnanville évoque aussi la réponse des restaurateurs, qui évoluent également dans un climat pesant. “Soyons honnêtes, nous avons aussi moins de patience qu’avant, convient-elle. Nous sommes fortement mis sous pression avec la hausse des prix et les crises qui s’enchaînent. Le Covid a fait augmenter les cas d’incivisme ou de violence, mais la bonne humeur de nos équipes est aussi mise à mal.”