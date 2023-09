Pour rappel, le médecin flamand avait provoqué un scandale en tenant des propos misogynes d’un autre âge envers les femmes lors d’une conférence donnée à l’université de Gand en 2019.

Voici un petit florilège de ses déclarations : “Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l’argent, mais elles ne veulent plus écarter les jambes” ou encore : “On ne peut traiter une femme comme notre égale sans en devenir l’esclave.”

A l’occasion de cette même conférence, il avait également estimé que “demander de l’aide à une femme, on appelle ça être une tapette.” sans oublier le très élégant : “Tu ne peux pas savoir comme c’est sale, une bonne femme. T’as déjà eu un chien à la maison ? Eh bien voilà : pour ce qu’une bonne femme salit, il faudrait avoir cinq chiens à la maison.”

Pas de chance pour le chirurgien, nous ne sommes plus dans les années trente et tenir ce genre de propos avilissants et dégradants n’est plus acceptable. Espérons que la décision du tribunal inspire d’autres juges à l’avenir car la lutte contre les violences envers les femmes passe aussi par une lutte contre les discours légitimant ces violences dans la société.