Soucis de mobilité aux abords de Pairi Daiza : bientôt la fin du calvaire pour les riverains ?

Une problématique qui est à nouveau remontée au Parlement wallon. “Ce n’est pas la première fois que l’on parle de ce dossier d’accès à Pairi Daiza dans ce parlement, a lancé Jean-Luc Crucke (Les Engagés) à l’attention du ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). Mais à un moment donné, la décision doit intervenir. Vous ne ferez jamais des heureux partout. Entre automobilistes et riverains, il y aura toujours quelqu’un qui se sentira lésé. Toutefois, il n’y a rien de pire que d’avoir aujourd’hui tout le monde qui se sente frustré, lésé et qui dit ne plus rien y comprendre.”

Réponse du ministre Henry : le dossier de l’accès nord au parc de Pairi Daiza est “prioritaire” pour le Gouvernement wallon et son cabinet. “J’ai aussi demandé à l’administration d’en faire également sa priorité”, indique-t-il.

En janvier, un tracé de voirie a été proposé. Mais dans les réponses des différentes communes impactées, arrivées sur le bureau du ministre, la demande de réaliser une étude de mobilité a été formulée. “Un marché-cadre a été rédigé pour activer ce genre d’études locales de mobilité à haut intérêt régional, précise le ministre. La remise d’offre pour ce marché est prévue pour octobre et sera suivie de l’attribution du marché.”

En très rapide, l’objectif est de réaliser un diagnostic actuel de l’accessibilité (voiture, train, bus, vélo, marche,…) du parc animalier, de projeter l’état de la situation en 2030 et de définir les solutions à mettre en œuvre.

Une deuxième entrée au site envisagée pour favoriser l’accès en train

Actuellement, le train n’est pas l’un des moyens de transport les plus utilisés pour atteindre Pairi Daiza. Notamment parce qu’une fois descendus à la gare de Cambron-Casteau, les navetteurs doivent marcher un bon quart d’heure dans les rues du village pour arriver à l’entrée principale du parc animalier. Suivant un parcours qui n’est guère des plus aisés pour une famille avec enfants, notamment en poussette. Soit l’une des cibles principales de Pairi Daiza. “L’accessibilité ferroviaire du site a été abordée avec la SNCB lors de la dernière réunion du Comité ferroviaire wallon, confie le ministre Henry. Y a été abordée la création d’un deuxième accès au site beaucoup plus proche de la gare afin d’organiser, au départ de celle-ci, des cheminements pédestres.”

Sur le plateau de Notélé, la porte-parole de la SNCB, Marianne Hiernaux, a confirmé que la société de chemins de fer œuvrait depuis 2017 pour mettre sur les rails un plan qui permette de solutionner le problème. Notamment en améliorant l’offre de trains (plus de trajets lors des jours de grande fréquentation) et sur l’infrastructure. “Depuis 2017, nous avons décidé de doubler l’offre pour en arriver à 32 trains sur la journée sur la ligne Grammont/Ath de et vers Jurbise/Mons. Nous avons travaillé en parallèle à l’instauration de trains touristiques et avons notamment lancé les trains qui viennent de Bruxelles. Et nous avons aussi fait aussi des tests depuis d’autres grandes villes comme Gand et Charleroi.”