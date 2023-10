Des chiffres qui font peur et qui montrent bien toute la détresse de milliers de ménages. Mais invoquer uniquement les crises ou encore le manque d’aide des autorités serait une erreur. Il y a toujours eu des cas malheureux, des familles qui n’ont rien et qui doivent se débrouiller dans des situations délicates : on pense à la faillite d’une affaire de famille, aux familles monoparentales, à un licenciement soudain, etc.

Mais pour une bonne proportion des personnes en difficulté financière - qui ont des revenus tout à fait décents - ne s’agit-il pas, simplement, d’un problème d’éducation ? Dans les écoles, aucun cours ne prépare à la vie active, à la gestion d’un salaire ou à apprendre à gérer un budget. C’est évidemment le rôle des parents, mais tous ne sont pas au rendez-vous.

C’est pourtant essentiel dans une société où tout nous pousse à la consommation. Pour faire comme les autres, on peut vite perdre le contrôle et c’est pourquoi il faut arriver assez armé dans la vie active pour ne pas tomber dans le piège du surendettement.