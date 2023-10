La prise d’otage des demandes en mariage en public

Comme toujours sur internet, la surenchère est de mise : plus la demande est spectaculaire mieux c’est. Et si une célébrité comme la chanteuse Adèle est complice, c’est bingo.

Ne soyons pas rabat-joie, quand les deux membres du couple sont d’accord avec cette pratique, il n’y a aucun problème. Mais plusieurs témoignages de femmes qui ont été dans cette situation livrent une vision beaucoup moins romantique de la chose.

Elles sont plusieurs à indiquer s’être senties obligées de dire oui pour ne pas humilier leur conjoint et celles qui, malgré la pression des caméras et du public, ont décidé de dire non en ont subi les conséquences : huées, harcèlement sur les réseaux sociaux en font partie. Sans parler des couples qui ont explosé suite à une demande ratée.

On repassera pour le romantisme !