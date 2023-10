Le PTB est-il en train de s’embourgeoiser ? “On attire les professions libérales et les indépendants”

Ce qui a fait bondir Ahmed Laaouej. “Même quelqu’un qui gagne 10 000 euros par mois [devrait être exempté d’impôts sur le revenu] ?”, s’est étonné le chef de groupe PS à la Chambre. “Oui. Mais si une personne a un patrimoine d’un million d’euros, elle doit être taxée sur ce patrimoine”, a répondu la députée communiste.

Chez les socialistes, on tombe des nues. L’extrême gauche juge-t-elle qu’il ne faut plus taxer le travail, même les très hauts revenus, pour se concentrer uniquement sur le patrimoine ? Cette vision, qui entend supprimer un maximum de taxes sur le travail, on l’entend habituellement plus à droite. Doit-on y voir la preuve que le PTB cherche dorénavant à séduire un nouvel électorat moins à gauche ?

”On n’est pas en train de se droitiser, on ne va pas propager des idées de droite”, tient à rassurer Sofie Merckx. Mais elle reconnaît que le discours du parti d’extrême gauche vise à se faire entendre de davantage de personnes, et pas uniquement des personnes issues de la classe ouvrière.

”Nous sommes un parti qui s’adresse à la classe travailleuse de manière large. Nous avons un discours dirigé vers la classe travailleuse classique, les ouvriers qui travaillent dans l’industrie. Mais on applique aussi cette convergence progressive vers la très large classe des travailleurs, ce qui inclue les indépendants, les professeurs, les professions libérales. En réalité, ce sont tous les gens qui subissent le capitalisme. Les patrons des PME sont aussi victimes des multinationales, quand on voit comment ils croulent sous les taxes alors que les multinationales ne paient pas d’impôts.”

La cheffe de groupe refuse de dire que le PTB est en train de s’embourgeoiser. Elle admet néanmoins que leur discours est audible de la part de certaines franges de la population qui pourraient être qualifiées de bourgeoises. “On a un discours qui peut représenter la très grande majorité de la population. Il y a quelques années, on parlait de 99 % contre les 1 %. C’est aux ultra-riches qu’il faut s’attaquer.”

Sur la question des revenus, Sofie Merckx nuance le propos qu’elle avait tenu sur le plateau de la RTBF. “Au PTB, nous sommes pour une imposition progressive. Les tranches les plus basses doivent être moins taxées que les tranches les plus élevées. Quand je parlais de 10 000 euros, je visais ces couples dont les revenus conjoints leur permettent d’arriver à plusieurs milliers d’euros, mais qui, à nos yeux, paient encore trop d’impôts alors que le capital n’est presque pas taxé. En réalité, si on va vraiment taxer le capital, on pourra soulager l’ensemble des travailleurs.”