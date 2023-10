On a bien fait d’en parler : l’armée pour lutter contre le trafic de drogue

Que s’est-il passé ? 261 fusillades ont éclaté depuis le début de l’année. À côté de Stockholm, les villes de Marseille et de Naples font désormais figure de hameaux paisibles… Échec après échec, ne sachant plus que faire, la Suède déploie ses militaires sur son propre territoire pour des raisons non-logistiques.

C’est une défaite politique avant tout. De tels changements de mentalité dans un pays proche de la Belgique soulèvent à nouveau la question du recours à l’armée chez nous, notamment pour faire face au trafic de drogue. Cette semaine, le chef du MR bruxellois David Leisterh, partisan d’une telle solution, a ressorti sur notre antenne sa punchline désormais bien rodée : “On n’arrête pas les trafiquants avec des colombes”. Refus catégorique du côté de l’armée : “Non, les militaires ne sont ni équipés ni formés pour remplacer la police”.

Pourquoi invoque-t-on l’armée comme dernier recours, quand une situation menace de devenir incontrôlable ? Politiquement, c’est la vieille carte droitière qu’on brandit, celle du retour à l’ordre par la force, histoire de parler aux électorats soucieux de leur sécurité. Tactique politicienne : écume vite dissipée…

Mais il y a quand même des raisons pour lesquelles la proposition – un peu hors sujet aujourd’hui – de mobiliser l’armée pour juguler le trafic de drogue refera certainement surface à l’avenir. Si on veut arrêter le trafic en mer, avant le déchargement des containers à Anvers, il vaudra mieux se faire aider par l’armée.

Si les patrouilles de police deviennent de plus en plus compliquées, il faudra une escorte armée. Si enfin, comme on le voit déjà, des armes que les pays européens envoient en Ukraine reviennent via le marché clandestin, la police ne sera pas assez équipée pour faire face à ceux qui lui tireront dessus, quand de telles armes tomberont dans de mauvaises mains.

C’est une éventualité lointaine, sûrement exagérée. Mais rappelons-nous que le recours à l’armée semblait impensable en Suède, il y a encore un an.