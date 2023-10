Autorisation du glyphosate pour 10 ans de plus dans l'Union européenne

La France propose de "restreindre les usages là où il y a des alternatives pour faire en sorte qu'il y ait moins de glyphosate", un herbicide controversé. Toutefois, il pourra être autorisé là où il n'y a pas de solutions techniquement ou économiquement viables, comme les zones montagneuses par exemple, a-t-il rappelé.

Pour que le texte proposé par la Commission en septembre soit adopté, il doit obtenir la majorité qualifiée -- soit 15 États sur 27, représentant au moins 65% de la population européenne.

Or Autriche et Luxembourg ont annoncé qu'ils voteraient contre, Pays-Bas et Belgique qu'ils allaient s'abstenir.

L'Allemagne avait annoncé jeudi qu'elle ne soutiendrait pas non plus la réautorisation du glyphosate. Selon Marc Fesneau, Berlin a finalement décidé de s'abstenir.

Si aucune majorité qualifiée en faveur du texte ne se dégage vendredi, un autre vote interviendra courant novembre.

S'il n'y a toujours pas de majorité suffisante pour soutenir la proposition d'ici l'expiration de l'autorisation actuelle au 15 décembre, la Commission pourra décider seule de prolonger le feu vert au glyphosate car seule une majorité qualifiée d'États opposés au texte peut le bloquer.

"On va se battre pour faire en sorte que tout le monde soit sur (notre) ligne", a souligné Marc Fesneau.

La question des effets du glyphosate sur la santé n'a jamais été tranchée, en l'absence de consensus scientifique sur son éventuelle dangerosité.