Voilà une motivation pour combattre la sédentarité qui conduit de plus en plus de personnes vers le surpoids, l’obésité et les maladies cardio-vasculaires. Les chiffres à ce propos sont parlants : près de quatre femmes sur cinq qui ne font pas d’exercice physique font état de dysfonctionnements sexuels par rapport aux femmes qui font de l’exercice régulièrement. Ces dernières présentent en plus des niveaux de désir, d’excitation, de lubrification et d’orgasme nettement plus élevés.

Pour retrouver cette énergie, l’idée est de privilégier les sports "cardio", c’est-à-dire des exercices cardiovasculaires, aérobiques ou d’endurance qui feront respirer plus vite et augmenter le rythme cardiaque. Des exemples ? corde à sauter, sauts d’obstacles, burpees, montée d’escaliers, course à pied, vélo, escalade, HIIT, aviron, natation ! Même la marche ou la danse peuvent compter, l’idée étant que le cœur "pompe".

Les études nombreuses dans le domaine sont unanimes : l’exercice physique a un effet positif immédiat sur la libido. Vingt minutes de cardio suffisent à préparer efficacement le corps au sexe. Trente minutes soutenues voilà que les endorphines, ces molécules du bonheur, sont libérées, comme la dopamine. L’excitation monte alors d'autant plus facilement. Le mieux est de s’entraîner dehors pour bénéficier de la lumière pour booster la sérotonine.

Parce qu’on se sent mieux dans son corps, la confiance en soi s’accroît et ça, c’est sexy ! Enfin le sport cardio calm le stress, l’anxiété et même la dépression, naturellement.

Cela dit, avoir des rapports sexuels intenses, c’est aussi du vrai cardio et là, c’est carrément bingo !