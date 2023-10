"Opération cimetière" : quand la police fédérale fait parler les morts et résout une affaire 17 ans plus tard

La Cellule des personnes disparues de la, police fédérale en avait parfaitement conscience. Alors, elle a commencé à s’attaquer à des “cold cases” et à exhumer des corps non identifiés, afin d’alimenter la base de données ADN. Depuis 2020, la Cellule a baptisé ce travail “Opération Cimetière”. Un répertoire avec tous les dossiers concernant des corps ou morceaux de corps non identifiés a été créé afin de les comparer avec les profils ADN de la banque de données des personnes disparues.

Souci : des individus ont été enterrés sans prélèvement ADN. Dans ce cas-là, il faut exhumer. Si l’ADN ne fournit pas de correspondance, un avis de recherche est lancé afin d’obtenir des informations supplémentaires et rouvrir l’enquête.

”À la base de cette opération, nous avons fait un test dans le cimetière de Profondeville”, explique Alain Remue, le patron de la cellule.” Nous savions juste que c’était une femme enterrée il y a plus de 17 ans. On s’est mis d’accord avec le parquet, avec la Commune, on a déterré le corps avec un médecin légiste. Il y a eu des prélèvements pour établir le profil ADN de la personne. Nous l’avons introduit dans la banque de données de l’INCC (NdlR. Institut National de Criminalistique et de Criminologie”) afin de voir si ce profil correspondait à un dossier ouvert de disparition.”

Alain Remue

Résultat : négatif pour la Belgique. “On s’est alors basé sur le Traité de Prüm (NdlR. coopération transfrontalière européenne) qui nous donne la possibilité d’échanger nos profils avec les pays limitrophes.”

Les Pays-Bas répondent. “Bingo ! Nous retrouvons l’identité d’une Hollandaise. Cela faisait 17 ans que Corrie van der Valk, descendante de la célèbre famille néerlandaise à la tête de la plus grande chaîne hôtelière néerlandaise, très présente en Belgique, avait été signalée disparue. Une disparition jugée à l’époque inquiétante, probablement criminelle, arrestation de son partenaire, suspecté de meurtre, à la clé. “

Après X temps, faute d’éléments, cet homme est libéré. “Depuis, il vivait avec un nuage noir au-dessus de lui, tout le monde le regardait comme quelqu’un qui avait tué sa femme. Après enquête, elle n’a pas été assassinée, elle a été percutée par un train à Profondeville. Pour le mari, les nuages sont partis alors qu’il était suspect depuis plus de 17 ans. La famille est venue en Belgique, on a à nouveau déterré Corrie. Et, maintenant, elle repose dans un cimetière aux Pays-Bas.”

À partir de ce succès, la Cellule décide de continuer ce travail. “On a commencé par la Flandre-0ccidentale car il y a beaucoup de corps qui, par le passé, ont été rejetés par la mer.” Deux autres identifications ont déjà abouti : celle d’un Tchétchène retrouvé dans la mer, celle d’un Asiatique retrouvé sur la plage. Dans ces deux cas, leur ADN était déjà dans la banque de données belges. À ce stade, dix exhumations ont déjà été opérées.

La Cellule s’attaque à présent aux provinces wallonnes, en débutant par le Hainaut. D’ores et déjà, trois dossiers de personnes enterrées sans avoir été identifiées ont été détectés sur Mons, 5 sur Tournai.

La Cellule fait appel aux autorités communales et polices locales pour lui signaler les tombes abritant des corps non identifiés.