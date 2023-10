Terrorisme : le sport pris en otage

Le mouvement sportif doit, comme chaque être humain, vivre désormais avec cette menace. Et l’intégrer dans son processus d’organisation. Car si le risque zéro n’existe pas, il existe encore moins lors de grandes compétitions où les mouvements de foule rendent leur sécurisation très complexe.

En 2024, la planète sportive aura les yeux rivés sur l’Allemagne, qui accueillera l’Euro, et sur la France, terre des Jeux de Paris. Les deux pays se souviendront qu’il y a un peu plus de cinquante ans, à une époque déjà minée par le conflit israélo-palestinien, les JO de Munich étaient le théâtre du premier attentat sportif médiatisé. Et ils mettront tout en œuvre pour que la terreur ne gagne pas.