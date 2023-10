Pierre-Yves Jeholet veut lier les allocations sociales à la réussite de l’examen du parcours d’intégration: "Ça me semble absolument indispensable"

”Ce sont des problèmes qui étaient à l’ordre du jour depuis longtemps”, anticipe Pierre-Yves Jeholet, qui rejette toutes les accusations de récupération politique. “Le MR a fait de la sécurité et de la justice une priorité. À côté de ça, il y a un problème d’immigration et d’asile. Je ne lie évidemment aucunement les deux, mais il faut plus de fermeté sur ces questions.”

Le lendemain de l’attentat perpétré par Abdesalem Lassoued, le MR a réclamé une série de mesures dont celle de mettre en œuvre l’expulsion immédiate des radicalisées. PS et Ecolo sont montés au créneau pour dénoncer une instrumentalisation de l’attentat. “On veut nous caricaturer comme étant opposé à l’immigration, mais à un moment donné, il y a une fermeté que l’on doit avoir”, balaie Pierre-Yves Jeholet.

Cette fermeté passe par un renforcement du parcours d’intégration obligatoire, mis en place en 2004 en Flandre, en 2016 en Wallonie et “seulement en 2022 à Bruxelles, là où le problème était le plus le plus aigu”.

L’intégration des nouveaux venus passe par l’enseignement “de la citoyenneté, des règles, des droits, mais aussi des devoirs, des législations et l’apprentissage du français”. “Je n’impose à personne de vivre en Belgique si on ne partage pas ses règles, ses droits et ses coutumes. Mais après le parcours d’intégration, est-ce que les gens ont suffisamment avancé que pour s’émanciper et pour s’intégrer ? Poser la question, c’est y répondre. Je pense qu’à un moment donné, il faut lier les allocations sociales à la réussite de l’examen du parcours d’intégration. Ça me semble absolument indispensable.”

Pour se prémunir de nouvelles situations terroristes, le MR estime qu’il faut également lutter contre l’islamisme. Pour le faire, le parti prône la défense de la neutralité. “Par intérêt électoraliste, certains partis ne veulent pas nommer les problèmes. À Bruxelles, on n’est pas loin d’une poudrière. À Bruxelles, il a fallu attendre 2022 pour mettre en place le parcours d’intégration obligatoire. Le but, c’est de les intégrer pour qu’ils puissent vivre en société, être émancipés, et qu’ils puissent construire un avenir pour leurs enfants. J’ai l’impression que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Il y a des responsabilités à tous les niveaux de pouvoir. Mais c’est aussi en condamnant le radicalisme et l’islamisme qu’on fera en sorte que le vivre ensemble aura sa place pour tout le monde ici.”

Sur la question de la neutralité, le ministre Jeholet considère qu’il faut une séparation très claire. “Quand on va dans des pays arabes, on ne fait pas ce qu’on veut, on ne s’habille pas comme on veut. Le problème du burkini dans les piscines, par exemple, je ne peux pas l’accepter en tant que ministre des Sports. Il y a des choses qui ne vont pas. Le communautarisme, c’est aussi dire “Vivez comme vous l’entendez, vivez comme si vous viviez dans votre pays d’origine”. Ça, je dis non.”