Doux comme une peau de bébé. Fragile aussi, car un peu plus fine que celle des adultes, particulièrement perméable et pas encore totalement "développée", la peau de bébé absorbe tout et comme elle change constamment, il importe d’en minimiser les perturbations tout au long de cette évolution pour éviter des irritations, des allergies,… La couche cornée des tout-petits se déshydrate beaucoup plus rapidement. On l’aura compris, cette première barrière de protection mérite à l’évidence toutes les attentions. D’autant plus qu’elle est exposée aux agressions extérieures comme les rayons UV, le vent, le froid… ou qu’elle est sujette à problème, qu’il s’agisse d’allergies, de sécheresse…

(...)