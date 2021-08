L’ONG Memisa propose de venir en aide aux femmes africaines lors de leur grossesse et de l’accouchement.

En Belgique, une femme enceinte est suivie de près pendant sa grossesse et l’accouchement se déroule dans des conditions médicales optimales. Ce n’est, hélas !, pas le cas partout. Chaque jour – selon les chiffres de l’OMS – 810 femmes meurent dans le monde suite à des complications pendant leur grossesse ou leur accouchement. Ces décès peuvent être évités grâce à un encadrement médical professionnel.

Mais comment aider ? En soutenant Memisa, une ONG belge qui lutte pour l’accès à des soins de santé de qualité pour toutes les femmes. L’originalité ? Elle propose de créer une liste de naissance solidaire pour venir en aide aux femmes d’Afrique. À l’heure où vous pensez à l’arrivée de bébé, vous pouvez donc, également, faire une bonne action. De manière très simple, en vous rendant sur le site de Memisa (together.memisa.be) et en vous laissant guider.

La liste pourra, ensuite, être partagée par la famille et par les proches.

En 2020, 140 parents avaient déjà répondu à l’appel de l’ONG, qui a ainsi pu aider de nombreuses familles. Cela a notamment permis d’acheter des motos ambulances et d’équiper plusieurs centres de santé en RD du Congo.

À titre d’exemple, l’ONG donne des chiffres : Avec 40 euros – ou un sac de couchage sur une liste de naissance classique – Memisa finance une césarienne qui sauverait la vie de la maman et du bébé. Avec 142 euros – ou un matelas pour un lit d’enfant sur une liste de naissance classique – c’est un kit de base d’équipement médical pour une maternité qui sera financé. Et avec 401 euros – ou une poussette sur une liste de naissance classique – Memisa fournit une trousse chirurgicale pour les césariennes.

L’objectif, aujourd’hui, est donc d’importance puisque l’ONG réunit des fonds afin de pouvoir financer la construction d’une maternité à Muganzo, en RD du Congo. À l’heure d’imprimer ces pages, 104.151,50 € ont déjà été récoltés. Et pour faire mieux, les réseaux sociaux entrent eux aussi dans la danse. Après avoir – étape 1 – créé votre liste de naissance, dans laquelle vous ne manquerez pas d’expliquer à vos destinataires pourquoi il est important pour vous de soutenir les enfants d’Afrique, vous passez à l’étape 2 : “Par e-mail, Whatsapp, sms, via Facebook ou encore sur Instagram. Les moyens de communication sont nombreux pour partager votre liste de naissance et faire appel à la générosité de vos proches”, souligne-t-on chez Memisa.

Sur le site, vous pouvez consulter les différentes listes, histoire de vous en inspirer et de constater, également, que l’élan de solidarité fonctionne vraiment.

Si la liste de naissance est aujourd’hui mise en avant, d’autres moyens existent également pour soutenir la cause. Ainsi, si vous fêtez votre anniversaire mais que vous estimez n’avoir besoin de rien, si vous partez à la retraite et que vous ne saurez que faire du stylo-plume que vos collègues comptent vous offrir, si vous fêtez votre anniversaire de mariage mais que vous êtes bien équipés en tout, vous pouvez également inciter vos proches à faire plutôt un don sur le site Memisa.

Signalons encore que si vous souhaitez que les dons restent anonymes, que les noms, prénoms et donateurs et les montants offerts n’apparaissent pas, il suffit d’appeler l’ONG (02/454.17.52) ou la contacter par email à l’adresse communication@memisa.be. Enfin, à partir de 40€, le donateur reçoit une attestation fiscale.