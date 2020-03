Le secteur de la petite enfance est en plein questionnements.

La FeMAPE, fédération s'adressant à l'ensemble du personnel de ce secteur a pris l’initiative d’ouvrir une page dédiée aux réactions forcément nombreuses des professionnels mais aussi des parents.



L'objectif est de relayer "le plus efficacement les attentes et les craintes aux autorités". "Peur, témoignages, questions, nous relayerons de manière constructive à la ministre Linard", estime Laëtitia Giampiccolo de la FeMAPE.

Les témoignages souvent kafkaïens des accueillants de la petite enfance sont à lire sur Agora FeMAPE. En effet, les crèches sont ouvertes alors que tr!s peu d'enfants y sont conduits, poussant le personnel à se demander coù se situer entre maintien du travail (pour être payé) et principe de précaution : "Je trouve ça absurde de devoir demander aux parents de continuer les paiements alors qu’ils ne mettent pas leur enfant pour le bien de tous... Il faudrait pouvoir fermer et rembourser les parents à condition de bénéficier du revenu passerelle. Malheureusement, si nous fermons sans l’accord des autorités nous n’aurons pas droit au revenu passerelle. Venir travailler pour si peu d’enfants et du coup prendre des risques pour nous mais aussi pour eux me semble inconscient"