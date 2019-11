Être parent, c’est parfois devoir devenir, en un coup, un véritable champion du contre-la-montre. Entre le boulot, les courses, le ménage et tout ce qui fait le quotidien d’un parent, on se sent parfois vite débordé et on ne peut s’empêcher de se demander : "Comment réussir à faire tout cela en une journée ?" Supprimer de sa folle routine un détour par le magasin est un début de solution pour les parents submergés. Éviter ce trajet en voiture, ces heures passées à arpenter les rayons, la gestion des enfants et le déchargement et le rangement des courses une fois à la maison, peut être un véritable soulagement. Et s’il est possible de se faire livrer toutes ses courses à la maison, on peut aussi choisir de ne se faire livrer que les couches pour bébés. Afin de ne plus jamais tomber à court à l’improviste.

(...)