La mesure devait bénéficier aux étudiants wallons qui habitent dans les zones les plus périphériques. La condition d’octroi : vivre à plus d’une heure de route de l’université ou de la haute école (NdlR, le critère temps était évalué sur base d’un trajet effectué en voiture le jeudi matin à 8 h). Une prime de 1 000 € leur aurait été accordée pour louer un kot. Dix millions d’euros avaient été inscrits au budget 2019 et 10 000 étudiants auraient été concernés. L’arrêté du gouvernement, annoncé par l’ex-ministre du Logement, Valérie De Bue (MR) devait être d’application dès septembre 2019.