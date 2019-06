Le tapis d'enregistrement des bagages n'a, semble-t-il, pas supporté le poids des départs en vacances, ce jeudi matin.

"Vu l’affluence à l’aéroport, un des tapis qui doit amener les valises du check-in à la zone des bagages s’est soudainement arrêté", explique Nathalie Pierard à nos confrères flamands de HLN. Un tapis "vraisemblablement surchargé" est à l'origine du problème, selon l'aéroport", qui a obligé un peu plus d'un millier de personnes à décoller sans leurs précieux bagages. Mais pas de panique, précise Brussels Airport, ces derniers seront acheminés "le plus rapidement possible" vers les destinations concernées.

"Pour certains voyageurs, ce sera fait ce jeudi, et pour d'autres il faudra attendre demain (vendredi)", conclut la porte-parole.