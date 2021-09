Selon les statistiques 2019 que nous communique la Fédération Wallonie-Bruxelles, 9 447 enfants précisément sont placés. Un chiffre qui reste plus ou moins stable d’année en année. Il s’agit de placements consentis par des parents qui ne se sentent plus aptes ou qui acceptent d’admettre leur incapacité (difficultés relationnelles, négligence, décrochage scolaire…). Ou des placements décidés par la justice en cas de maltraitance et de danger par exemple. En 2020, il y avait 6 535 mineurs belges placés suite à une décision d’un juge de la jeunesse.

À la base, il y a une demande ou un signal d’alarme. Le plus souvent exprimé(e) par la sphère judiciaire, un service de première ligne, un ou les deux parent(s), un membre de la famille ou un "familier" (enseignant, coach sportif, relation…). Parfois enclenché(e) par le mineur lui-même (882 cas).

C’est là que le SAJ intervient. Les services d’aides à la jeunesse établissent des rapports puis proposent une solution, soit consentie par les parents, soit transférée dans les mains d’un juge de la jeunesse.