Les manifestants ont clamé leur indignation suite au meurtre de George Floyd et aux violences racistes en général.

Dimanche après-midi, une véritable marée humaine a pris possession de la place Poelaert à Bruxelles pour protester contre le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis mais aussi, plus largement, pour s’élever contre les violences policières à l’encontre des personnes racisées et contre le racisme sous toutes ses formes.

Selon les premières estimations, plus de 10 000 personnes de tous les âges et de toutes les origines se tenaient sur la place aux alentours de 15 heures sous le slogan "Black Lives Matter". On était bien au-delà des 6 000 personnes attendues par les organisateurs de la marche.

(...)