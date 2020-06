Ce samedi, le superkern a annoncé une série de mesures de soutien à l'économie. L'une d'entre elles suscite de vives réactions du côté la SNCB.

Les dix partis l'ont décidé : chaque personne résidant en Belgique pourra bénéficier d'un Rail Pass de dix voyages sur le réseaux SNCB, valable du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Mais ce dimanche, Sophie Dutordoir, la patronne de la SNCB, a fait part de son mécontentement. Si elle souligne l'effort du gouvernement de promouvoir les transports publics comme alternative durable aux moyens de déplacements, elle critique la manière dont ces décisions ont été prises, c'est-à-dire sans aucune consultation.

"Distribuer gratuitement des Pass touristiques à tous les résidents belges pose en effet la question de la sécurité sanitaire des voyageurs et du personnel", peut-on lire dans un message posté sur Twitter. Hors de question pour la patronne, surtout "après y avoir durement travaillé ces derniers mois".

La SNCB demande donc une consultation immédiate pour clarifier les aspects logistiques et financiers. Le but étant d'éviter des risques de propagation du virus en suroccupant les trains et les quais.