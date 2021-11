Marchés de Noël

Les marchés de Noël et les villages d'hiver pourront accueillir un public de 100 personnes maximum, peut-on lire samedi matin dans l'arrêté royal reprenant les mesures sanitaires décidées vendredi par le Comité de concertation (Codeco). "Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent être organisés à l'extérieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris", précise le texte publié au moniteur.

Cette jauge de 100 personnes s'applique aux marchés de Noël où les CST ne seront pas contrôlés. En cas de contrôle du CST, aucune limite n'est fixée mais le port du masque reste obligatoire.

Horeca

L'arrêté stipule aussi qu'un maximum de six personnes par table est autorisé lors de l'exercice professionnel des activités horeca, "sans compter les enfants jusqu'à 12 ans accomplis". "Toutefois, un ménage de plus de six personnes peut partager une même table, quelle que soit sa taille". Les établissements du secteur horeca devront en outre fermer leur portes entre 23h00 et 5h00, et ne pourront pas effectuer des prestations de service à domicile (plats à emporter) pendant ces heures-là.

Hébergements touristiques

Enfin, l'arrêté indique que les hébergements touristiques de petite taille, pouvant héberger maximum 15 personnes, sont soumis aux mêmes règles que les habitations privées. Aucune restriction ne s'applique donc dans ce cadre-là.

Les mesures entrent en vigueur aujourd'hui, à 11 heures, à l'exception des mesures relatives aux événements publics et aux compétitions sportives, qui entreront en vigueur le 29 novembre 2021 à 7 heures.