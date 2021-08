La chanteuse Britney Spears, placée sous la tutelle de son père en 2008, se dit aujourd’hui "traumatisée" et "déprimée" par cette tutelle qu’elle juge abusive. Elle en réclame d’ailleurs la levée. Pour rappel, la star de 39 ans avait été placée sous ce régime particulier en 2008. Les conditions en sont très strictes et précisent que les décisions la concernant sont prises notamment par son père, avec lequel elle entretient depuis longtemps des relations difficiles. Ce vendredi, on apprenait d’ailleurs que le père de la chanteuse avait annoncé renoncer à la tutelle qu’il exerçait sur sa fille depuis treize ans. Le résultat sans doute de la pression des fans, à travers le mouvement #Free Britney.