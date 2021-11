Lors des dernières élections internes du Mouvement réformateur pour les présidences locales et provinciales, les libéraux ont observé une hausse de plus de 14 % de nouveaux adhérents. Un chiffre à première vue surprenant puisque ces dernières années, le parti était plutôt en perte de vitesse, comme en atteste la baisse des cotisations des membres entre 2019 et 2020.

