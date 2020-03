Seuls 14 jours de gel ont été enregistrés et jamais de température sous la barre de 0 degré tout au long de la journée.

Le record de température hivernal à Uccle reste dans les mains de l’hiver 2007, avec 6,6 °C. L’hiver 2020 se situe en troisième position des hivers les plus doux, juste derrière 2016 et devant 2014. Au cours de la saison, le mercure a oscillé à Uccle entre - 2,5 °C et 16,6 °C. Seuls quatorze jours de gel ont été enregistrés et, pour la sixième fois depuis 1981, pas un seul jour d’hiver (soit une température maximale inférieure à 0 °C).