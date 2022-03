La vidéo fait froid dans le dos. Le contraste entre la lenteur du cortège de gilles et la vitesse de la BMW laisse imaginer la violence de la collision survenue dimanche matin à Strépy-Bracquegnies.

Le conducteur avait déjà fait l’objet d’une déchéance du permis de conduire en 2017 mais visiblement, cela n’a pas eu d’incidence sur son attitude au volant. "On sait que la moitié des personnes condamnées devant un tribunal de police récidivent. La question est dès lors de savoir quel type de sanction il convient de prendre à l’égard de ce type de profil", explique Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’institut belge de la sécurité routière. " Le conducteur avait déjà écopé d’une déchéance du permis de conduire et d’une amende. Pour les chauffards, on sait que les programmes éducatifs fonctionnent bien, comme les 20 heures de cours obligatoire qui permettent de réduire le taux de récidive de 50 %. Il convient également de faire un travail supplémentaire au niveau de la prévention et de la répression. Chaque année, 150 personnes sont tuées suite à des vitesses excessives."

Les suites de la procédure judiciaire dépendront des résultats de l’enquête. "Plusieurs chefs d’accusations sont possibles", explique Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi. "On va de l’homicide involontaire au meurtre en passant par l’entrave méchante à la circulation avec circonstances de décès. En fonction de la qualification finale qui sera retenue, il y aura une orientation soit devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. On constate qu’il a déjà un antécédent de roulage, manifestement assez sérieux puisque au-delà de cette échéance du droit de conduire, il a dû représenter l’examen théorique et pratique mais également également un test psychologique et un examen médical pour pouvoir récupérer son permis. Pour de très nombreuses personnes, cela sert de leçon et ils ne posent plus de problème, mais visiblement ça n’était pas le cas dans le cas présent."

Valérie De Bue, ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, estime de son côté qu’il convient " d’intensifier le combat contre les pirates de la route et coordonner nos efforts". "Les réseaux sociaux des occupants de la voiture semblent montrer sans équivoque qu’ils ont des comportements extrêmement graves et déviants en matière de vitesse et de sécurité routière. Un travail contre les pirates de la route a déjà été effectué par le fédéral. Un travail de prévention, de sensibilisation et d’éducation est également entrepris en région, mais il faut aller plus loin en renforçant et en coordonnant nos efforts ", poursuit Valérie De Bue. "Si la folie est difficilement gérable et si le risque zéro n’existe pas, ces pirates de la route doivent être empêchés de nuire."