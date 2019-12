La norme saisonnière ? 6 degrés. L'IRM annonce... 9 degrés de plus

Le record de température pour un 17 décembre tombera-t-il ce mardi ? L’IRM annonce 15 degrés dans le nord-est du pays et en Lorraine belge, à basse altitude, et 14°C à Bruxelles. Sachant que la normale saisonnière pour cette journée tourne de 6 degrés...

Pour autant, le record ne devrait pas tomber, il est de 16°C à Uccle et date de 2015. Mais "on pourrait donc se situer à la deuxième place depuis la début de la série journalière homogénéisée de température, qui date pour cette station de 1901, ce qui peut effectivement être qualifié d'exceptionnel", note Pascal Mormal de l'RM.

En effet, “on combine tous les facteurs qui permettent une température élevée”, selon Fabian Debal (IRM). Trois facteurs sont en cause : une remontée d'air chaud venue du Sud balayera notre pays. Plus précisément, ce flux d’air chaud méridional qui remontera vers notre pays est littéralement coincé et canalisé entre, d'une part, un anticyclone centré sur le sud-est de l’Europe et, d'autre part, un axe dépressionnaire s'étalant des îles britanniques jusqu’à la péninsule ibérique. Rien d’inquiétant ni inédit, cela dit. Le record de 2015 avait été causé par une configuration analogue. "En hiver, il n'y a pratiquement que ce genre de configuration qui peut donner des températures aussi élevées, mais cela n'arrive pas régulièrement", note Fabian Debal.

Deuxième facteur : il y a aussi du vent, qui permet de brasser l’atmosphère. Ce brassage contribue à maintenir une température élevée au sol car cela limite le refroidissement de la masse d’air chaud lorsqu'elle arrive vers le Nord, ce refroidissement se faisant normalement d’abord au niveau du sol. Enfin, il y aura un certain ensoleillement, même si ce n'est pas le facteur déterminant, puisque le soleil est très bas sur l'horizon : nous sommes en effet presque au solstice d'hiver.