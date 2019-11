Les nouvelles sont plutôt fraîches pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Le gouvernement wallon avait annoncé qu’il reporterait de cinq ans l’augmentation de la facture prévue pour les détenteurs de panneaux solaires. Mais la marche arrière est impossible, selon Le Soir qui assure ce mardi que le tarif augmentera bel et bien dès janvier.

La Cwape, régulateur wallon de l’énergie, souhaite depuis 2014 modifier la tarification. Objectif : que les propriétaires de panneaux photovoltaïques contribuent davantage à l’utilisation du réseau électrique. C’est ce qui est appelé le "tarif prosumer". Il entraînera une augmentation de la facture pour les propriétaires de panneaux.

Le gouvernement wallon, MR en tête, voulait néanmoins annuler ce tarif et prévoyait de reporter de cinq ans l’entrée en vigueur de la redevance. Un ménage équipé d’une installation produisant 5 kWc économiserait ainsi une taxe qui varie de 334 à 500 € par an, selon le gestionnaire de réseau de distribution du client (Ores Namur, Resa, etc.). Sur cinq ans, l’économie serait de 1 650 € à 2 500 €.

La suite s’annonce différente. Le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry (Ecolo), vient de déposer comme prévu un avant-projet de décret. Ce texte stipule simplement que "la Cwape veille à ce que (sa) méthodologie tarifaire n’ait pas d’incidence négative significative sur les droits conférés " aux prosumers, et ce "jusqu’au 31 décembre 2024". Le gouvernement laisse ainsi toute la liberté d’agir à la Cwape, selon Le Soir.

Or, le régulateur défend bec et ongles son tarif prosumer depuis des mois.

Et il serait très étonnant de le voir changer de position. Ce tarif pourrait donc bel et bien être appliqué dès janvier.

Le MR joue gros : le parti a fait campagne sur une exonération totale de taxe pour les installations antérieures au 1er juillet 2019. L’accord de gouvernement wallon a abouti à un compromis sur une exonération de 5 ans. "Rien n’est encore décidé. La Cwape a reçu ce mardi la demande d’avis. On ne peut les contraindre. La Cwape dispose d’une autonomie pour fixer les tarifs", rappelle la porte-parole de Philippe Henry (Ecolo), ministre wallon de l’Énergie. "On est dans un esprit de dialogue avec la volonté d’aboutir à une solution. Le timing est serré pour l’entrée en vigueur du décret. Mais si le nouveau tarif devait être appliqué en janvier, il y aurait une rétroactivité. Les gens récupéreraient leur argent une fois le décret d’application. Mais on n’est pas pessimistes."

Le ton se révèle différent du côté de l’ASBL Touche pas à mes certificats verts (TPCV). "Je voudrais savoir sur quelle base juridique on pourra demander aux gestionnaires de réseau de rembourser", argue Régis François, président du CA de TPCV, sceptique. " Je suis le dossier des panneaux photovoltaïques depuis 7 ans et je ne vois que des effets d’annonce. À nouveau, c’est un ministre Ecolo qui est à la manœuvre… Mais la responsabilité est sur tout le gouvernement. Je ne voudrais pas être à la place du MR si la taxe passe. On se réunira alors pour envisager un recours. D’autant que les tarifs sont fixés jusqu’en 2023. L’argent ne servira pas à baisser la facture des consommateurs mais à renflouer les communes."

L’entrée en vigueur de ce tarif prosumer constituerait un revers politique considérable pour la coalition arc-en-ciel. "Le problème se pose d’abord pour les 160 000 familles wallonnes à qui on n’a pas dit qu’il y aurait un tarif d’injection à payer lorsqu’ils ont investi dans leurs panneaux ", souligne Willy Borsus (MR), vice-président du gouvernement wallon. "On doit montrer aux personnes qui investissent dans l’énergie renouvelable qu’on les respecte. Le texte envoyé au Conseil d’État traduit cette volonté de respecter le report de 5 ans. Ce délai est nécessaire pour évoluer en matière technologique avec des compteurs intelligents. La volonté du gouvernement est intacte." Le dossier n’a certainement pas connu son dernier rebondissement.