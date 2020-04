A ce stade, on compte quatre cas positifs dans les établissements pénitentiaires. Une unité Covid est désormais mise en place

Les détenus du pays travaillent. Et ils ont déjà fabriqué pas moins de 17.000 masques ! De quoi protéger les agents qui les côtoient, mais pas seulement.

"En février, nous avions reçu une commande pour fabriquer des masques pour une firme extérieure mais nous avons stoppé cette commande afin de protéger prioritairement notre propre personnel", précise la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. Un appel aux dons de machines à coudre pour augmenter la production de ces masques dans les différents ateliers des prisons avait d'ailleurs été lancé.

En moins de deux semaines, les détenus en ont déjà fabriqué 17.000 ! Autant de masques chirurgicaux qui seront lavés au sein même des établissements afin de limiter les risques de contagion.

"Fabriqués à l'intérieur des prisons, ces masques sont soumis à certaines règles qui ne sont pas appliquées dans les fabrications maison", précise encore Kathleen Van De Vijver.

En ce qui concerne l'avancée du virus dans les établissements pénitentiaires, on compte actuellement quatre cas positifs, trois à Turnhout et un à Forest. "Les quatre détenus ont été hospitalisés. Celui de Bruxelles dans un hôpital extérieur et ceux de Turnhout dans la section médicale de Bruges où nous avons mis en place une unité Covid avec 25 lits", termine la porte-parole. Une unité mise en place spécialement pour les cas détectés en prison, peu importe le lieu, au nord comme au sud du pays.