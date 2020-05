En Wallonie, l’exploitation des lignes continuera d’être assurée sur base des horaires établis pour les périodes de vacances scolaires pour l’ensemble du réseau Tec, et ce, jusqu’à l’ouverture progressive des écoles prévue à ce stade le 18 mai.

Les voyageurs seront priés de porter un masque (ou une alternative couvrant le nez et la bouche) pour accéder au transport en commun. Ce masque obligatoire doit être porté à tout moment, aux arrêts et dans les véhicules, dès l’âge de 12 ans. Les contrôleurs pourront d’ailleurs refuser l’accès à bord aux personnes qui n’en porteraient pas. Les voyageurs devront aussi maintenir une distance sociale entre eux, qu’ils soient assis ou debout. Les places assises devront donc être occupées en quinconce avec une seule personne par banquette. Sur cette base, le nombre de voyageurs à bord sera limité à 19 pour un autobus standard, 26 pour un autobus articulé et 25 pour un tram. Mais les agents des Tec wallons demandent que ce nombre soit revu à la baisse. "Tous les travailleurs du Groupe Tec sont inquiets pour leur santé et celle des usagers, car aucune étude scientifique à l’heure actuelle ne peut garantir que le port du masque protège de manière efficace", relaye le syndicat de la CGSP soulignant que "la promiscuité dans les bus, imposée par le gouvernement wallon est inacceptable". Dès lors, la CGSP demande qu’une série de mesures soient revues à la baisse, dès le 4 mai : 12 personnes dans un bus Standard (1 personne par banquette) au lieu de 19, 18 personnes dans un bus articulé à la place de 26 et 20 personnes dans un tram et non pas 25.