La privation matérielle implique de ne pas pouvoir se permettre un niveau de vie standard. En d’autres termes, cet indicateur n’analyse pas la situation financière des individus, mais plutôt ce que permettent (ou pas) les moyens financiers disponibles, précise l’enquête. Ainsi, en 2018, 6 % des Belges ne parvenaient pas à payer leurs factures d’eau, d’électricité ou leur loyer à temps. 24 % des Belges se disaient incapables de faire face à une dépense impromptue de 1 100 euros. 6 % des Belges indiquaient ne pas posséder de voiture pour raisons financières et 5 % des Belges ne parvenaient pas à chauffer leur domicile. Pour près d’un Belge sur quatre (23 % précisément), se payer une semaine de vacances hors de son domicile était tout simplement impossible.





Pour une partie importante de la population de 16 ans et plus, il est également difficile de financer certaines activités sociales. Ainsi, 12 % de la population de 16 ans et plus en Belgique n’est pas en mesure de participer à des activités de loisirs de manière régulière ; 10 % ne peut pas se permettre de dépenser une petite somme d’argent chaque semaine pour soi-même, par exemple pour aller chez le coiffeur ou acheter un cadeau et 10 % ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour se retrouver avec des amis ou de la famille autour d’un verre ou d’un repas au moins une fois par mois. La privation matérielle peut dès lors aussi se manifester sous forme de privation sociale faute de moyens financiers suffisants.





“La pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Intuitivement, on a tendance à mettre l’accent sur la pauvreté monétaire, c’est-à-dire le manque de revenu, mais le concept de pauvreté au sens large implique également d’accorder une attention particulière à la pauvreté non monétaire. La privation matérielle en est l’une des facettes” , indique Statbel. "L’enquête montre cependant une amélioration en comparaison par rapport à 2015, où il y avait en effet 26,5 % des Belges qui ne pouvaient pas se payer une semaine de vacances. "