Le beau temps s’invite enfin en Belgique, et les autorités se préparent à une ruée vers les plages de la mer du Nord.

Depuis le début de la crise sanitaire, chaque week-end ensoleillé rime avec craintes et organisation spéciale pour les autorités locales de la côte belge. Entre les voyageurs d’un jour et ceux qui ont opté pour des vacances en Belgique, il va y avoir du monde ce week-end à la mer. Avec le 15 août et ce premier week-end radieux, on attend plus de 100 000 visiteurs d’un jour samedi et dimanche, sans compter les 250 000 nuitées pour la seule nuit de samedi à dimanche dans les logements de la côte. Autant dire qu’il faudra s’adapter pour éviter le monde et la cohue, à commencer sur la route (voir par ailleurs). L’office du tourisme provincial Westtoer fait le point sur la situation. "Le beau temps annoncé signifie que de nombreuses personnes prévoient de passer la nuit sur la côte pour le week-end à venir. Westtoer s’attend à ce que des taux d’occupation de 90 % ou plus soient atteints dans la plupart des secteurs d’hébergement sur la côte ces vendredi et samedi soirs. En tenant compte des seconds résidents, Westtoer s’attend à un total d’environ 225 000 à 250 000 nuitées sur la côte pour le vendredi et le samedi", indique Dirk Marteel, porte-parole de Westtoer, qui ajoute à ces chiffres le nombre de 100 000 visiteurs qui ne dormiront pas sur place chaque jour.