Durant l’année 2018, les Belges ont été plus nombreux à opter pour le train comme moyen de transport par rapport à l’année précédente. Grâce au nouveau plan de transport de la SNCB (qui doit voir l’offre des trajets augmenter de 5,1 % entre décembre 2017 et fin 2020), 8 millions de déplacements en plus ont été effectués, soit une croissance de 3 % de plus que lors de l’année 2017.

Si le train offre dans la plupart des cas une alternative moins coûteuse et toujours plus écologique, la durée du trajet effectué n’est cependant pas à tous les coups la plus courte par rapport aux autres moyens de déplacement. La faute aux retards qui perturbent le trafic ferroviaire et sont de plus en plus nombreux.

Et en 2018 , il a souvent fallu s’armer de patience du côté des navetteurs pour monter dans son train ou arriver à bon port à l’heure initialement prévue.

(...)