Les Belges ont signalé 266 objets volants non identifiés au Belgische UFO-meldpunt et 84 à son pendant francophone, le Comité belge d’étude des phénomènes spatiaux (Cobeps) en 2019, qui devient ainsi une année record pour les ovnis. Et c’est toujours en Flandre qu’on en voit le plus.

Avec 350 notifications au total, le nombre de signalements d’ovnis a augmenté tant dans la partie nord que sud du pays. Le Belgische UFO-meldpunt avait recensé 179 observations en 2018, soit 33 % en moins que durant l’année qui s’achève.

Chiffres Cobeps et UFO-meldpunt cumulés, les Belges ont signalé 37 % d’apparitions inexplicables en plus en 2019 qu’en 2018. Avec 350 signalements, l'année qui se termine bat les records de la décennie pour les ovnis: 254 signalements en 2013; 237 en 2014; 312 en 2015; 216 en 2016; 164 en 2017 et 255 l’an passé.

