Barry Callebaut met sa production à l'arrêt à Wieze après la découverte de salmonelle

Toutes les barres chocolatées ayant été produites après le samedi 25 juin ont été bloquées, a indiqué jeudi l'entreprise dans un communiqué. Barry Callebaut a découvert, le lundi 27 juin, la présence de la bactérie salmonelle dans des produits fabriqués à Wieze. "Les strictes procédures de sécurité alimentaires ont rapidement permis d'identifier la lécithine comme source de contamination", explique l'entreprise. Celle-ci a informé l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) de l'accident bactérien et, par mesure de précaution, a arrêté toutes ses lignes de production de chocolat à Wieze. L'ensemble des produits fabriqués ont par ailleurs été bloqués.

La production de chocolat à Wieze reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. La société a par ailleurs contacté ses clients afin de ne pas mettre sur le marché les friandises envoyées.

Barry Callebaut assure mener l'enquête afin de déterminer les causes de cet accident et tiendra l'Afsca informée. Une fois les causes mises en lumière, "les lignes de production seront nettoyées et désinfectées avant la reprise du processus de production", souligne l'entreprise.

Cet accident n'est pas sans rappeler le scandale sanitaire qui avait touché certains produits de la marque Kinder, propriétaire du groupe Ferrero. L'usine wallonne du géant italien de la confiserie s'était ainsi vue retirer son permis de production le 8 avril dernier après l'enregistrement d'une centaine de cas de salmonellose en Europe, reliés à la consommation de Kinder produits à Arlon. Entre-temps, l'usine Ferrero d'Arlon a reçu une autorisation conditionnelle de reprise de la part de l'Afsca et devrait recommencer à produire ses chocolats début juillet.